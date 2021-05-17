Власти столицы рассказали о работе павильонов «Здоровая Москва»

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Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва».
Власти столицы рассказали о работе павильонов «Здоровая Москва»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Собянин, проект стал большой частью всей городской системы профилактики заболеваний.

«Если на первом уровне, когда вы посетили павильон, у вас обнаружили какие-то подозрения на болезнь, то вас уже не бросят, не оставят один на один с этим риском», — сказал мэр в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, все данные заносятся в электронную медицинскую карту, а также поступают в медцентр, который начинает наблюдение за пациентом, если есть подозрения на болезнь. Также специалисты проследят, чтобы были назначены дополнительные лабораторные исследования, диагностика.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что работать павильоны будут без выходных с 08:00 до 20:00.

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