Власти столицы рассказали о работе павильонов «Здоровая Москва»
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как отметил Собянин, проект стал большой частью всей городской системы профилактики заболеваний.
«Если на первом уровне, когда вы посетили павильон, у вас обнаружили какие-то подозрения на болезнь, то вас уже не бросят, не оставят один на один с этим риском», — сказал мэр в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
По его словам, все данные заносятся в электронную медицинскую карту, а также поступают в медцентр, который начинает наблюдение за пациентом, если есть подозрения на болезнь. Также специалисты проследят, чтобы были назначены дополнительные лабораторные исследования, диагностика.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что работать павильоны будут без выходных с 08:00 до 20:00.