Терапевт рассказала, как избежать теплового удара

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Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что в жаркую погоду не стоит долго находиться на открытом солнце. В противном случае можно получить тепловой удар.
Терапевт рассказала, как избежать теплового удара
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

В беседе с телеканалом «Звезда» врач пояснила, что к удару приводит перегрев кожных покровов солнечными лучами. По словам терапевта, при тепловом ударе необходимо пить как можно больше воды.

Она также подчеркнула, что одежда играет не последнюю роль в профилактике теплового удара.

«Не должно быть открытых частей тела, когда мы гуляем. Получают эти удары люди раздетые, когда на них не надеты головные уборы», — заключила она.

Если человек всё же получил тепловой удар, то необходимо напоить его водой и вызвать скорую помощь, отметила терапевт.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.

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