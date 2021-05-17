Диетолог назвал лучшее время для завтрака

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал о правилах утреннего приёма пищи.
Диетолог назвал лучшее время для завтрака
  • Pixabay

«Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись. Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Лёгкий завтрак в постель также ничего плохого не несёт, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом», — рассказал Андрей Бобровский в беседе с радиостанцией Sputnik.

Лучше всего, если завтрак в будние дни будет примерно в одно и то же время. В выходные допустимо сделать исключение, отметил диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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