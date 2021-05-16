ЧФ России следит за зашедшим в Чёрное море кораблём ВМС Британии
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«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Трент» ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Чёрного моря 16 мая», — приводит сообщение ТАСС.
11 мая ЧФ начал наблюдение за кораблём Военно-морских сил Франции, который зашёл в акваторию Чёрного моря.
27 апреля сообщалось, что силы Черноморского флота следят за сторожевым кораблём Hamilton береговой охраны США, который зашёл в Чёрное море.
15 мая сторожевой корабль США покинул Чёрное море.