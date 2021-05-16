ЧФ России следит за зашедшим в Чёрное море кораблём ВМС Британии

Военнослужащие Черноморского флота России следят за действиями патрульного корабля ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Чёрного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Трент» ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Чёрного моря 16 мая», — приводит сообщение ТАСС.

11 мая ЧФ начал наблюдение за кораблём Военно-морских сил Франции, который зашёл в акваторию Чёрного моря.

27 апреля сообщалось, что силы Черноморского флота следят за сторожевым кораблём Hamilton береговой охраны США, который зашёл в Чёрное море.

15 мая сторожевой корабль США покинул Чёрное море.