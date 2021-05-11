ЧФ следит за зашедшим в Чёрное море кораблём ВМС Франции

Силы Черноморского флота приступили к слежению за кораблём Военно-морских сил Франции, который зашёл в акваторию Чёрного моря.

Об этом информирует Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Командан Биро» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря 11 мая 2021 года», — заявили в центре.

Ранее российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолёт-заправщик ВВС Франции, которые приближались к российской границе.