ЧФ следит за зашедшим в Чёрное море кораблём ВМС Франции
- РИА Новости
Об этом информирует Национальный центр управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Командан Биро» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря 11 мая 2021 года», — заявили в центре.
Ранее российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолёт-заправщик ВВС Франции, которые приближались к российской границе.