Су-30 перехватил над Чёрным морем два истребителя и самолёт-заправщик ВВС Франции
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- РИА Новости
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России.
Как пишет РИА Новости, во вторник, 11 мая, российские радары засекли над нейтральными водами Чёрного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.
«Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолёта тактической авиации Mirage 2000 и один самолёт-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Чёрного моря», — сообщили в Южном военном округе.
Нарушения государственной границы допущено не было. Полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.