Су-30 перехватил над Чёрным морем два истребителя и самолёт-заправщик ВВС Франции

Российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолёт-заправщик ВВС Франции, они приближались к российской границе.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России.

Как пишет РИА Новости, во вторник, 11 мая, российские радары засекли над нейтральными водами Чёрного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

«Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолёта тактической авиации Mirage 2000 и один самолёт-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Чёрного моря», — сообщили в Южном военном округе.

Нарушения государственной границы допущено не было. Полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.