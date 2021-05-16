Мясников рассказал, как правильно измерять давление

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что не нужно измерять артериальное давление по несколько раз в день, так как разовые изменения давления ни о чём не говорят.

Он ответил на вопрос телезрительницы, рассказавшей, что в течение дня у неё и супруга изменяется давление.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам?» — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что разовые подъёмы давления ни о чём не говорят.

В случае разовых скачков давления специалист рекомендовал использовать холтеровское мониторирование, чтобы узнать усреднённое давление. Врач объяснил, что делать это надо не чаще, чем раз в три месяца.

При этом Мясников рассказал, что устойчивое давление 150 мм ртутного столба говорит о гипертонии, требующей лечения.

Также врач рассказал, что давление ночью должно быть меньше, чем днём. Специалист посоветовал принимать лекарства от гипертонии перед сном.

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