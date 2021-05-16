Мясников рассказал, как правильно измерять давление

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что не нужно измерять артериальное давление по несколько раз в день, так как разовые изменения давления ни о чём не говорят.
Мясников рассказал, как правильно измерять давление
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Он ответил на вопрос телезрительницы, рассказавшей, что в течение дня у неё и супруга изменяется давление. 

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам?» — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что разовые подъёмы давления ни о чём не говорят.

В случае разовых скачков давления специалист рекомендовал использовать холтеровское мониторирование, чтобы узнать усреднённое давление. Врач объяснил, что делать это надо не чаще, чем раз в три месяца. 

При этом Мясников рассказал, что устойчивое давление 150 мм ртутного столба говорит о гипертонии, требующей лечения.

Также врач рассказал, что давление ночью должно быть меньше, чем днём. Специалист посоветовал принимать лекарства от гипертонии перед сном.  

Ранее Мясников рассказал об ошибочной тактике лечения коронавируса на дому.

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