Мясников рассказал об ошибочной тактике лечения коронавируса на дому

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале рассказал о рисках в случае неправильного выбора тактики лечения коронавирусной инфекции COVID-19 в домашних условиях.

По его словам, часто пациенты, столкнувшиеся с COVID-19 сами или в семье и лечащиеся на дому, просят врачей назначить им препараты, чтобы избежать последствий заболевания, хотя во многих случаях болезнь проходит сама и «требует лишь вспомогательных средств».

«Как хорошо ответил в такой ситуации один очень известный московский главврач: «Пожмите руку тому доктору, который вам ничего не назначил!» — отметил Мясников.

Он подчеркнул, что при температуре ниже 38 градусов, отсутствии одышки и уровне сатурации 96% «надо просто потерпеть» и не следует пить кроверазжижающие и гормональные препараты, а также антибиотики.

«Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжёлую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны! Мы ведь не проводим при вросшем ногте ампутацию ноги!» — пишет врач.

Он рекомендует лечащимся от коронавируса дома соблюдать покой, употреблять много жидкости и при необходимости жаропонижающие, а также витамины и капли в нос.

«От тяжёлого течения COVID-19 людей из группы риска убережёт своевременная вакцинация», — добавил Мясников.

В ноябре врач-пульмонолог Анна Власова в интервью «Вечерней Москве» рассказала об опасности лечения в домашних условиях двухсторонней пневмонии, которая развилась на фоне COVID-19.