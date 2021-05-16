В Самарской области восстановили движение поездов по одному пути

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В Самарской области восстановили движение поездов по одному пути после схода 15 вагонов грузового состава на перегоне Толкай — Новоотрадная, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
В Самарской области восстановили движение поездов по одному пути
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«16 мая 2021 года в 01:35 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Толкай — Новоотрадная Куйбышевской железной дороги», — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению движения на втором пути продолжаются, в них задействованы 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороге уточнили, что все пассажиры задержанных из-за ЧП поездов обеспечены водой и питанием.

Ранее по факту схода вагонов с рельсов в Самарской области возбудили дело о нарушении правил безопасности движения.

15 мая на перегоне Толкай — Новоотрадная в Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового состава.

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