В Самарской области восстановили движение поездов по одному пути
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«16 мая 2021 года в 01:35 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Толкай — Новоотрадная Куйбышевской железной дороги», — говорится в сообщении.
Работы по восстановлению движения на втором пути продолжаются, в них задействованы 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника.
В пресс-службе Куйбышевской железной дороге уточнили, что все пассажиры задержанных из-за ЧП поездов обеспечены водой и питанием.
Ранее по факту схода вагонов с рельсов в Самарской области возбудили дело о нарушении правил безопасности движения.
15 мая на перегоне Толкай — Новоотрадная в Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового состава.