В Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

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В Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового состава, что может привести к задержке пассажирских поездов. Пострадавших и угрозы экологии в результате происшествия нет, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
В Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Сегодня в 13:09 мск на перегоне Толкай — Новоотрадная двухпутного электрифицированного участка Кинель — Абдулино (Самарская область) произошёл сход 15 вагонов грузового поезда. К месту направлены восстановительные поезда со станций Безымянка и Абдулино», — говорится в сообщении.

На место инцидента выехала комиссия во главе с начальником Куйбышевской железной дороги. Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб.

В марте в Забайкальском крае с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда.

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