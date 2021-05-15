В Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«Сегодня в 13:09 мск на перегоне Толкай — Новоотрадная двухпутного электрифицированного участка Кинель — Абдулино (Самарская область) произошёл сход 15 вагонов грузового поезда. К месту направлены восстановительные поезда со станций Безымянка и Абдулино», — говорится в сообщении.
На место инцидента выехала комиссия во главе с начальником Куйбышевской железной дороги. Для координации восстановительных работ создан оперативный штаб.
В марте в Забайкальском крае с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда.