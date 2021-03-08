Более 20 вагонов сошли с рельсов в Забайкальском крае

В Забайкальском крае с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«8 марта 2021 года в 16:50 мск на перегоне Чичатка — Жанна Могочинского региона Забайкальской железной дороги произошёл сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия направлены восстановительные поезда.

Ранее следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 17 вагонов грузового поезда.