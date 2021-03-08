Более 20 вагонов сошли с рельсов в Забайкальском крае
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«8 марта 2021 года в 16:50 мск на перегоне Чичатка — Жанна Могочинского региона Забайкальской железной дороги произошёл сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия направлены восстановительные поезда.
Ранее следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 17 вагонов грузового поезда.