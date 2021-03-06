В Хабаровском крае возбудили дело из-за схода 17 грузовых вагонов
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«Уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — цитирует сообщение ТАСС.
По данным СК, ЧП произошло в ночь на 6 марта на перегоне Форель — Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 — Комсомольск-на-Амуре.
В результате произошедшего в четырёх цистернах грузового состава обнаружили капельную течь нефтепродуктов.
Ранее в Амурской области десять вагонов с углём сошли с рельсов.