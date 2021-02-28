В Амурской области десять вагонов с углём сошли с рельсов

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В Сковородинском районе Амурской области десять вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что «на территории Сковородинского района на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги произошёл сход десяти вагонов грузового состава, гружёных углём».

«Семь из них с опрокидыванием. Нарушен габарит пути в обоих направлениях», — сообщили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что «на станциях организована работа оперативных групп главного управления МЧС России по Амурской области».

«Проводится информирование населения об изменении графика движения поездов на станциях по маршруту следования. Организовано жизнеобеспечение пассажиров задержанных поездов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Амурской области возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 18 февраля 25 вагонов с углём.

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