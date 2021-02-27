В Амурской области завели дело из-за схода с рельсов вагонов с углём

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В Амурской области возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 18 февраля 25 вагонов с углём, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Амурской области завели дело из-за схода с рельсов вагонов с углём
  • © ГУ МЧС России по Амурской области

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В результате железнодорожного происшествия было повреждено свыше 200 м путей, а также вагоны и контактные опоры.

Ущерб оценивается более чем в 1 млн рублей.

18 февраля на территории Сковородинского района Амурской области на одном из участков Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 25 вагонов с углём.

Из-за инцидента были задержаны пассажирские поезда дальнего следования сообщением Владивосток — Омск, Самара — Владивосток, Тында — Хабаровск, Владивосток — Москва, Хабаровск — Нерюнгри и Москва — Владивосток.

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