Четыре поезда задержано из-за схода вагонов с углём в Амурской области

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Четыре поезда задержано из-за схода вагонов грузового поезда на станции Ангарич Забайкальской железной дороги в Амурской области.

«Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Ангарич Забайкальской железной дороги в настоящее время задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток — Омск, №12 сообщением Самара — Владивосток, №326 сообщением Тында — Хабаровск и №1 сообщением Владивосток — Москва», — сообщили в РЖД.

Как отмечается, в вагонах задержанных поездов обеспечивается необходимый температурный режим.

Для пассажиров организовано дополнительное питание.

Ранее в Амурской области на территории Сковородинского района сошли с рельсов 13 вагонов грузового состава, гружённые углём. Пострадавших нет.

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