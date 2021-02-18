Четыре поезда задержано из-за схода вагонов с углём в Амурской области

Четыре поезда задержано из-за схода вагонов грузового поезда на станции Ангарич Забайкальской железной дороги в Амурской области.

«Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Ангарич Забайкальской железной дороги в настоящее время задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток — Омск, №12 сообщением Самара — Владивосток, №326 сообщением Тында — Хабаровск и №1 сообщением Владивосток — Москва», — сообщили в РЖД.

Как отмечается, в вагонах задержанных поездов обеспечивается необходимый температурный режим.

Для пассажиров организовано дополнительное питание.

Ранее в Амурской области на территории Сковородинского района сошли с рельсов 13 вагонов грузового состава, гружённые углём. Пострадавших нет.