В Амурской области с рельсов сошли 13 вагонов с углём

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В Амурской области на территории Сковородинского района сошли с рельсов 13 вагонов грузового состава, гружёные углём. Пострадавших нет.
В Амурской области с рельсов сошли 13 вагонов с углём
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Об этом сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

«Движение временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», — заявили там.

К месту аварии направлены два аварийно-восстановительных поезда.

Из-за ЧП задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 (Владивосток — Омск) и №12 (Самара — Владивосток).

Также ожидаются задержки пассажирских поездов №326 сообщением Тында — Хабаровск и №1 сообщением Владивосток — Москва.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 26 полувагонов с каменным углём на Красноярской железной дороге.

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