СК возбудил дело после схода вагонов с углём в Красноярском крае
- РИА Новости
«По факту схода железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.
На месте происшествия ведутся восстановительные работы.
Сход с рельсов вагонов с углём в Красноярском крае произошёл 16 февраля.