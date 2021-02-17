СК возбудил дело после схода вагонов с углём в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 26 полувагонов с каменным углём на Красноярской железной дороге, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

РИА Новости