СК возбудил дело после схода вагонов с углём в Красноярском крае

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Следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 26 полувагонов с каменным углём на Красноярской железной дороге, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
СК возбудил дело после схода вагонов с углём в Красноярском крае
  • РИА Новости

«По факту схода железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Сход с рельсов вагонов с углём в Красноярском крае произошёл 16 февраля.

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