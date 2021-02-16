В Красноярском крае более 20 вагонов с углём сошли с рельсов

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в Красноярском крае 26 вагонов с углём сошли с рельсов.
В Красноярском крае более 20 вагонов с углём сошли с рельсов
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По предварительной информации, 16 февраля в 17:45 по местному времени (13:45 мск) при следовании грузового поезда... в Курагинском районе Красноярского края произошёл сход 26 гружённых углём вагонов», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в результате никто не пострадал.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее два человека пострадали после того, как электровоз сошёл с рельсов на территории Лебединского ГОКа в Белгородской области.

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