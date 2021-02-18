В Амурской области восстановили движение поездов

Движение поездов на участке железной дороги в Амурской области, на котором произошёл сход 25 вагонов грузового поезда, восстановлено.

«Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на станции Ангарич Забайкальской железной дороги. Движение по станции осуществляется в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение Забайкальской железной дороги.

Пассажирские поезда дальнего следования сообщением Владивосток — Омск, Самара — Владивосток, Тында — Хабаровск, Владивосток — Москва, Хабаровск — Нерюнгри, Москва — Владивосток, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам.

Ранее сообщалось, что на территории Сковородинского района Амурской области, на одном из участков Забайкальской железной дороги, сошли с рельсов 25 вагонов с углём.