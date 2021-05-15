По факту схода вагонов с рельсов в Самарской области возбуждено дело

В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры заявили о возбуждении уголовного дела после схода грузовых вагонов с рельсов в Самарской области.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения)», — цитирует заявление ведомства РИА Новости. Ранее сообщалось, что в Самарской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового состава.