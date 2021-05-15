Дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом в Смоленской области
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«По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении.
В ходе организованной прокуратурой проверки будет оценена своевременность прибытия на место происшествия оперативных служб, а также полнота оказания пострадавшим медицинской помощи.
Утром 15 мая на 298-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Смоленской области столкнулись пассажирский микроавтобус, в котором находились 20 человек, и грузовик. В результате ДТП госпитализированы 13 граждан Белоруссии, трое из которых находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.