Дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом в Смоленской области

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком на трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области, в результате которого пострадали 13 граждан Белоруссии, сообщили в региональной прокуратуре.

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«По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении. В ходе организованной прокуратурой проверки будет оценена своевременность прибытия на место происшествия оперативных служб, а также полнота оказания пострадавшим медицинской помощи. Утром 15 мая на 298-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Смоленской области столкнулись пассажирский микроавтобус, в котором находились 20 человек, и грузовик. В результате ДТП госпитализированы 13 граждан Белоруссии, трое из которых находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.