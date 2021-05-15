Дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом в Смоленской области

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком на трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области, в результате которого пострадали 13 граждан Белоруссии, сообщили в региональной прокуратуре.
Дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом в Смоленской области
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении.

В ходе организованной прокуратурой проверки будет оценена своевременность прибытия на место происшествия оперативных служб, а также полнота оказания пострадавшим медицинской помощи.

Утром 15 мая на 298-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Смоленской области столкнулись пассажирский микроавтобус, в котором находились 20 человек, и грузовик. В результате ДТП госпитализированы 13 граждан Белоруссии, трое из которых находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить