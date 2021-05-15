В Смоленской области 13 человек пострадали в результате ДТП

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В Сафоновском районе Смоленской области 13 человек пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком на трассе М-1 «Беларусь».
В Смоленской области 13 человек пострадали в результате ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области.

«Сегодня утром в Сафоновском районе на 298-м километре М-1 «Беларусь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что все пострадавшие являются гражданами Белоруссии. Состояние десяти из них оценивается как средней тяжести, двое — в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае пострадали десять человек. 

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