Десять человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

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В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае пострадали десять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«По предварительной информации, на 473 км автодороги Р-257 «Енисей» 20-летний водитель, управляя автомобилем Nissan AD, двигаясь со стороны города Кызыла в сторону города Абакана, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом «Газель», — приводит ТАСС сообщение.

В результате происшествия пострадали оба водителя и восемь пассажиров микроавтобуса.

Отмечается, что все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области.

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