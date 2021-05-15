Специалист оценил ситуацию с новым пользовательским соглашением WhatsApp

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал RT вступление в силу обновлённого пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp.

«С сегодняшнего дня у пользователей появится так называемое неотклоняемое уведомление о вступлении в силу новой политики конфиденциальности. Его нельзя будет отменить или закрыть, оно будет мозолить глаза до тех пор, пока пользователь не согласится с этой политикой конфиденциальности. Если пользователь не будет соглашаться, то через несколько недель у него ограничится ряд функций, а ещё через две недели у него исчезнет возможность использовать WhatsApp в принципе», — пояснил Зыков.

Как отметил специалист, при этом в WhatsApp заявляют, что не будут удалять аккаунт пользователя.

«То есть если пользователь вернётся, передумает и сможет принять политику конфиденциальности, то сможет и дальше пользоваться сервисом», — добавил он.

По словам эксперта, соглашаться или нет — каждый принимает решение для себя сам, но, по его прогнозу, большинство пользователей «автоматом согласятся» с новой политикой конфиденциальности.

«Изменений в других мессенджерах ожидать не стоит. Дело в том, что сам по себе Facebook стремится к тому, чтобы по максимуму монетизировать все свои данные. Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно. То есть вы заходите и пользуетесь всеми сервисами, не платя деньги. При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продаёт его как товар для рекламодателей. WhatsApp до недавнего времени нормально не монетизировали...Поэтому они с точки зрения коммерческой компании стремятся по максимуму монетизировать все данные, которые у них есть», — объяснил он.

Он добавил, что, соглашаясь с новой политикой, нужно понимать, что если вдруг вы будете отключены от WhatsApp, то добиться справедливости и потребовать восстановить ваш аккаунт «будет негде, и такой возможности в принципе не будет».

«Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook», — заключил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал неэтичным и нарушающим закон обновлённое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp.

12 мая в Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.

В январе WhatsApp отложил до 15 мая обновление пользовательского соглашения, в которое добавлен пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.