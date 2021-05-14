В Сахалинской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Сахалинской области выявили 15 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболели 22 715 жителей.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Выздоровели в общей сложности 22 279 человек. В настоящее время лечение проходят 390 пациентов. Прививку сделали 67 572 жителя, в том числе 53 931 — повторно.

Также стало известно, что в Волгоградской области зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Общее число заболевших достигло 58 236.

В госпиталях продолжают лечение 1590 пациентов. Выздоровели 55 552 жителя, в том числе 90 — за минувшие сутки.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.