В Сахалинской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.
Выздоровели в общей сложности 22 279 человек. В настоящее время лечение проходят 390 пациентов. Прививку сделали 67 572 жителя, в том числе 53 931 — повторно.
Также стало известно, что в Волгоградской области зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Общее число заболевших достигло 58 236.
В госпиталях продолжают лечение 1590 пациентов. Выздоровели 55 552 жителя, в том числе 90 — за минувшие сутки.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.