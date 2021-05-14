В Башкирии зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Башкирии зарегистрировали 89 случаев коронавируса за сутки.
В Башкирии зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии заболели 36 677 человек. Выписаны 34 316 пациентов, в том числе 118 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 215 428 жителей республики.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки выявили 23 случая COVID-19. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. Выздоровели 28 человек.

Всего в городе заболел 14 381 житель.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.

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