В Башкирии зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Башкирии зарегистрировали 89 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии заболели 36 677 человек. Выписаны 34 316 пациентов, в том числе 118 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 215 428 жителей республики.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки выявили 23 случая COVID-19. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф. Выздоровели 28 человек.

Всего в городе заболел 14 381 житель.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.