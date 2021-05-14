В Оренбургской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 61 случай COVID-19. Всего в регионе заболели 43 186 жителей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Выздоровели 39 353 пациента, в том числе 76 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 61 случай коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в инфекционных больницах находятся 1042 человека, дома — 1791.

Выписаны 245 выздоровевших.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.