В Оренбургской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 61 случай COVID-19. Всего в регионе заболели 43 186 жителей.
В Оренбургской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Выздоровели 39 353 пациента, в том числе 76 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 61 случай коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в инфекционных больницах находятся 1042 человека, дома — 1791.

Выписаны 245 выздоровевших.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.

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