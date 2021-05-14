В Оренбургской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.
Выздоровели 39 353 пациента, в том числе 76 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 61 случай коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
На лечении в инфекционных больницах находятся 1042 человека, дома — 1791.
Выписаны 245 выздоровевших.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.