В Петербурге провели более 30,1 тысячи тестов на COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге провели 30 133 теста на COVID-19 за сутки.
В Петербурге провели более 30,1 тысячи тестов на COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Также за минувшие 24 часа обработано 12 692 звонка в Единую региональную информационно-справочную службу. Обращения касались вопросов, связанных с коронавирусом.

Кроме того, стало известно, что за сутки в Татарстане зарегистрировано 33 случая COVID-19. Всего в республике заболели 20 944 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 55 пациентов, всего — 17 923.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.

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