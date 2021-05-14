Онищенко оценил меры борьбы против COVID-19 в Китае

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Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил меры борьбы против COVID-19 в КНР.
Онищенко оценил меры борьбы против COVID-19 в Китае
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Я в комплиментарном плане хочу отметить Китай. 90 815 случаев за полтора года, хотя всё началось в Китае», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, этого удалось добиться благодаря соблюдению масочного режима и дистанцирования при функционировании экономики.

«При этом они провели свой Новый год, который для них является сакральным, когда миллионы граждан переезжают с разных концов страны», — отметил Онищенко.

Как добавил эксперт, ещё одним фактором стали прививки.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

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