Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» в парках прошли 7 тысяч человек за три дня
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Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, павильоны будут доступны весь летний период. Их работу могут продлить и на начало осени.
Проект «Здоровая Москва» запустили в 2019 году. Прошлым летом из-за пандемии мобильные поликлиники не открывали. Работать павильоны будут без выходных с 08:00 до 20:00, передаёт «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что в павильонах «Здоровая Москва» можно вакцинироваться от коронавируса.