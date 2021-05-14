Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» в парках прошли 7 тысяч человек за три дня

Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва», расположенных в столичных парках, прошли 7 тыс. человек за три дня.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, павильоны будут доступны весь летний период. Их работу могут продлить и на начало осени.

Проект «Здоровая Москва» запустили в 2019 году. Прошлым летом из-за пандемии мобильные поликлиники не открывали. Работать павильоны будут без выходных с 08:00 до 20:00, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что в павильонах «Здоровая Москва» можно вакцинироваться от коронавируса.