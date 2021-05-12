В павильонах «Здоровая Москва» можно сделать прививку от коронавируса

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В павильонах «Здоровая Москва» можно вакцинироваться от коронавируса.
В павильонах «Здоровая Москва» можно сделать прививку от коронавируса
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

«В 2020 году мы планировали продолжить проект «Здоровая Москва», но этим планам помешала пандемия. Сейчас эпидемиологическая ситуация хоть и непростая, но всё же позволяет возобновить работу павильонов», — сказал Собянин.

По его словам, потребность проверить здоровье на фоне пандемии сильно возросла.

11 марта заработал павильон «Здоровая Москва» в Измайловском парке. Всего в 2021 году в парках, скверах и зонах отдыха откроется 46 павильонов.

Вакцинацию от COVID-19 и профилактическое обследование можно пройти без предварительной записи.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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