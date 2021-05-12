В павильонах «Здоровая Москва» можно сделать прививку от коронавируса

В павильонах «Здоровая Москва» можно вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

«В 2020 году мы планировали продолжить проект «Здоровая Москва», но этим планам помешала пандемия. Сейчас эпидемиологическая ситуация хоть и непростая, но всё же позволяет возобновить работу павильонов», — сказал Собянин.

По его словам, потребность проверить здоровье на фоне пандемии сильно возросла.

11 марта заработал павильон «Здоровая Москва» в Измайловском парке. Всего в 2021 году в парках, скверах и зонах отдыха откроется 46 павильонов.

Вакцинацию от COVID-19 и профилактическое обследование можно пройти без предварительной записи.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.