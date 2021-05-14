В Крыму мужчину поместили под домашний арест за фейк о нападении на школу

Короткая ссылка
Красногвардейский районный суд Крыма отправил под домашний арест местного жителя из-за ложного сообщения о готовящемся нападении на местную школу.
В Крыму мужчину поместили под домашний арест за фейк о нападении на школу
  • globallookpress.com

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Он отправлен под домашний арест до 12 июля», — цитирует её Интерфакс.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Крыма, который разместил фейк о готовящемся вооружённом нападении на школу в селе Октябрьское.

Подозреваемый заявил, что «таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить