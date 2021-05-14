В Крыму мужчину поместили под домашний арест за фейк о нападении на школу

Красногвардейский районный суд Крыма отправил под домашний арест местного жителя из-за ложного сообщения о готовящемся нападении на местную школу.

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Он отправлен под домашний арест до 12 июля», — цитирует её Интерфакс.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Крыма, который разместил фейк о готовящемся вооружённом нападении на школу в селе Октябрьское.

Подозреваемый заявил, что «таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур».