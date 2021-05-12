СК возбудил дело из-за публикации фейка о нападении на школу в Крыму
- РИА Новости
Безработный мужчина из Красногвардейского региона подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершённом в отношении объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК).
По данным СК, поздно вечером 11 мая подозреваемый «из хулиганских побуждений» опубликовал в соцсети «новость о готовящемся террористическом акте».
Фигурант уголовного дела пояснил, что «таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур».
После случившегося у мужчины изъяли компьютерную технику и электронные носители. Его переписка с другими пользователями будет изучена.
Также будет изучен круг его общения, образ жизни, «причины и условия, способствовавшие данному противоправному деянию».
Ранее 12 мая сотрудники ФСБ и МВД задержали в Крыму местного жителя, который в соцсетях опубликовал ложное сообщение о готовящемся вооружённом нападении на школу в селе Октябрьское.