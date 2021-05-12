В Крыму задержали мужчину за фейк о готовящемся нападении на школу

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Крыму местного жителя, который в соцсетях разместил ложное сообщение о готовящемся вооружённом нападении на школу в селе Октябрьское.

Об этом информирует пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с МВД по Республике Крым задержан житель села Амурское Красногвардейского района Республики Крым 1995 года рождения, который 11 мая 2021 года разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооружённом нападении на образовательное учреждение села Октябрьское», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что мужчина объяснил свои действия тем, что хотел проверить оперативность работы спецслужб. Также он заявил, что раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось, что на территории Симферополя сотрудники республиканского управления ФСБ и Росгвардии нейтрализовали вооружённого боевика, который оказал сопротивление.