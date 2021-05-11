В Крыму нейтрализовали оказавшего сопротивление боевика

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В Крыму на территории Симферополя сотрудники республиканского управления ФСБ и Росгвардии нейтрализовали вооружённого боевика, который оказал сопротивление.
В Крыму нейтрализовали оказавшего сопротивление боевика
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что при поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии было проведено оперативно-боевое мероприятие с целью задержания объявленного в розыск члена международных террористических организаций.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооружённое сопротивление», — цитирует сообщение ТАСС.

Во время боестолкновения подозреваемого нейтрализовали. 

В марте в Дагестане ликвидировали боевика, готовившего теракт.

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