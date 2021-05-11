В Крыму нейтрализовали оказавшего сопротивление боевика
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Отмечается, что при поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии было проведено оперативно-боевое мероприятие с целью задержания объявленного в розыск члена международных террористических организаций.
«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооружённое сопротивление», — цитирует сообщение ТАСС.
Во время боестолкновения подозреваемого нейтрализовали.
В марте в Дагестане ликвидировали боевика, готовившего теракт.