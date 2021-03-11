В Дагестане ликвидировали боевика, готовившего теракт

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Боевик, который планировал теракт, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Махачкале. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
В Дагестане ликвидировали боевика, готовившего теракт
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«11 марта в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане оказавший вооружённое сопротивление бандит нейтрализован», — рассказали в НАК.

Отмечается, что «на месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство — так называемый пояс смертника.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции. 

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