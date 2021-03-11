В Дагестане ликвидировали боевика, готовившего теракт

Боевик, который планировал теракт, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Махачкале. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

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