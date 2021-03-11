В Советском районе Махачкалы введён режим КТО

В Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Отмечается, что в Махачкале неизвестные оказали вооружённое сопротивление силовикам при проверке данных о подготовке террористических преступлений.

«11 марта в 10:15 начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», — рассказали в оперштабе.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы за десять лет предотвратили в России 200 терактов.