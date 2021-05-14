Аллерголог перечислил «летние» заболевания

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал о «летних» болезнях, а также о способах их предотвращения.

Об этом он сообщил в беседе с Inforeactor.

«Исключительно «летние» болезни — это аллергия на укусы комаров, мошек, пчёл, а также аллергия на пыльцу растений. И конечно, солнечные ожоги. От насекомых следует использовать репеллент, то есть отпугивающее средство, чтобы комары и мошки не докучали... Надо беречься от солнца, чтобы не сгореть, или же пользоваться солнцезащитными кремами», — сообщил эксперт.

Специалист отметил, что часто люди не чувствуют разницы между простудой и аллергией на пыльцу. Однако он предупредил, что при подобных симптомах человеку нужно обязательно обращаться к врачу. В противном случае игнорирование поллиноза может привести к серьёзным последствиям.

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