В России предложили создать реестр профессий с падающим спросом со стороны работодателей

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет. Письмо на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении RT.

Кудж отметил, что, по различным данным, есть вероятность потери рабочих мест 75 млн человек к 2022 году из-за развития технологий и инноваций. Несмотря на то что большую часть исчезающих профессий представляют рабочие специальности, под угрозой исчезновения или трансформации находятся и специальности, требующие высшего профессионального образования, по которым обучение в вузах продолжается до сих пор.

«Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации составить реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Кудж предлагает рекомендовать Минтруду дать указание Центрам ответственности провести анализ, составить прогноз и определить потребность в специалистах на пять, десять и 20 лет вперёд.

Также предлагается запустить государственную программу переподготовки специалистов и предоставить право представителям включённых в реестр профессий на получение бесплатного второго высшего образования.

Ранее россияне назвали самой уважаемой профессией специальность врача — её отметили 59% опрошенных. На втором месте оказались учителя — 40% респондентов. Ещё 38% участников исследования рассказали об уважении к спасателям.

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