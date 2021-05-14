Хирург рассказал, вследствие каких заболеваний на теле появляются синяки

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Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров перечислил причины возникновения опасных синяков на теле и рассказал, в каком случае с этой проблемой нужно идти к врачу.
Хирург рассказал, вследствие каких заболеваний на теле появляются синяки
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Первый вариант, когда кровь попала под кожу, вышла из сосуда, это именно синяк. Тогда надо определяться с объёмом гематомы. Если это небольшой поверхностный синяк, он либо самостоятельно пройдёт дней через 10—15, либо на фоне приёма локальных гепариносодержащих препаратов пройдёт быстрее. Если это большой синяк, большая гематома с большим объёмом крови, может быть, требуется консультация хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается», — сказал он.

Причиной появления синяков также может стать приём кроверазжижающих препаратов. Также синяки могут быть проявлением варикоза, отметил хирург-флеболог.

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