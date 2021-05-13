Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего вице-губернатора Мордовии
- РИА Новости
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«Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск», — написал депутат в своём Telegram-канале.
По его словам, задержание проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции мордовского МВД.
Меркушкина подозревают в даче взятки начальнику республиканского отделения Центробанка Александру Тренькину, заявил политик.