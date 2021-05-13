Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего вице-губернатора Мордовии

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в московском аэропорту Шереметьево по делу о взятке. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск», — написал депутат в своём Telegram-канале.

По его словам, задержание проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции мордовского МВД.

Меркушкина подозревают в даче взятки начальнику республиканского отделения Центробанка Александру Тренькину, заявил политик.