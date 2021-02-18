В Челябинске задержали замглавы города по экономическому развитию Извекова
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«Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков», — говорится в сообщении.
В СК России по региону отметили, что подробности задержания будут позже.
Осенью 2020 года СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Волгодонска Виктора Мельникова по подозрению в подстрекательстве к совершению должностного преступления.