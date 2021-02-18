В Челябинске задержали замглавы города по экономическому развитию Извекова

Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

«Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков», — говорится в сообщении.

В СК России по региону отметили, что подробности задержания будут позже.

Осенью 2020 года СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Волгодонска Виктора Мельникова по подозрению в подстрекательстве к совершению должностного преступления.