В Челябинске задержали замглавы города по экономическому развитию Извекова

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Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
В Челябинске задержали замглавы города по экономическому развитию Извекова
  • ©Официальный сайт Администрации города Челябинска

«Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков», — говорится в сообщении.

В СК России по региону отметили, что подробности задержания будут позже.

Осенью 2020 года СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Волгодонска Виктора Мельникова по подозрению в подстрекательстве к совершению должностного преступления.

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