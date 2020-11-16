СК возбудил уголовное дело против мэра Волгодонска

Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации города Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова по подозрению в подстрекательстве к совершению должностного преступления.

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на сообщение Следственного комитета России в понедельник, 16 ноября.

Следствие предполагает, что в 2017 году Мельников склонил директора департамента строительства и городского хозяйства к превышению должностных полномочий. Речь идёт о подписании актов о приёмке работ по контрактам на ремонт трёх автодорог общего назначения в Волгодонске, которые фактически не были выполнены.

В результате незаконных действий мэра бюджету причинён ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Ранее Следственный комитет подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна.