РКН внёс в реестр запрещённых данных 750 ссылок по теме «колумбайна»

Роскомнадзор в 2020–2021 годах внёс в реестр запрещённой информации более 750 ссылок по теме «колумбайна», а также около 6 тыс. страниц сайтов.

В ведомстве уточнили, что решение о признании запрещёнными материалов «о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, в образовательных учреждениях и местах, предназначенных для массового пребывания детей», принимает Росмолодёжь.

«На основании решения Росмолодёжи ссылки на такие противоправные материалы вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещённой информации. По данной тематике за 2020–2021 гг. в Единый реестр запрещённой информации внесено свыше 750 ссылок», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, в реестр также внесли порядка 6 тыс. страниц сайтов для противодействия вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

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