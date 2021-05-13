РКН внёс в реестр запрещённых данных 750 ссылок по теме «колумбайна»

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Роскомнадзор в 2020–2021 годах внёс в реестр запрещённой информации более 750 ссылок по теме «колумбайна», а также около 6 тыс. страниц сайтов.
РКН внёс в реестр запрещённых данных 750 ссылок по теме «колумбайна»
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

В ведомстве уточнили, что решение о признании запрещёнными материалов «о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, в образовательных учреждениях и местах, предназначенных для массового пребывания детей», принимает Росмолодёжь.

«На основании решения Росмолодёжи ссылки на такие противоправные материалы вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещённой информации. По данной тематике за 2020–2021 гг. в Единый реестр запрещённой информации внесено свыше 750 ссылок», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, в реестр также внесли порядка 6 тыс. страниц сайтов для противодействия вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсуждать вопрос анонимности в сети, чтобы снизить там объём пропагандирующего насилие контента.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.

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