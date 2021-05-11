Володин заявил о необходимости обсуждать вопрос анонимности в сети

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Предложения уйти от анонимности в интернете, чтобы снизить там объём пропагандирующего насилие контента, необходимо обсуждать, высказал мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил о необходимости обсуждать вопрос анонимности в сети
  • РИА Новости

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объём контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы призвал обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие.

Утром 11 мая в школе в Казани произошла стрельба. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей.

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