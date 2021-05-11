Володин призвал заняться вопросом выдачи справок для получения оружия
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«Должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки», — написал Володин в Telegram-канале.
11 мая в школе в Казани произошла стрельба. По последним данным, погибли девять человек.
Как сообщалось, двое детей, госпитализированных после стрельбы, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Источник Life.ru рассказал, что в ходе медосмотра перед выдачей разрешения на получение и хранение оружия психиатр не нашла каких-либо отклонений у устроившего стрельбу в школе в Казани.