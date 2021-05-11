Володин призвал заняться вопросом выдачи справок для получения оружия

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие, а также призвал рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки.
Володин призвал заняться вопросом выдачи справок для получения оружия
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки», — написал Володин в Telegram-канале.

11 мая в школе в Казани произошла стрельба. По последним данным, погибли девять человек.

Как сообщалось, двое детей, госпитализированных после стрельбы, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Источник Life.ru рассказал, что в ходе медосмотра перед выдачей разрешения на получение и хранение оружия психиатр не нашла каких-либо отклонений у устроившего стрельбу в школе в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить