Володин призвал заняться вопросом выдачи справок для получения оружия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие, а также призвал рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки.

«Должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки», — написал Володин в Telegram-канале.

11 мая в школе в Казани произошла стрельба. По последним данным, погибли девять человек.

Как сообщалось, двое детей, госпитализированных после стрельбы, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Источник Life.ru рассказал, что в ходе медосмотра перед выдачей разрешения на получение и хранение оружия психиатр не нашла каких-либо отклонений у устроившего стрельбу в школе в Казани.