Эксперт рассказал о возможных осложнениях после COVID-19

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Заведующий кафедрой пульмонологии Первого медицинского университета имени Сеченова, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.
Эксперт рассказал о возможных осложнениях после COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что лёгкие — ворота для входа инфекции, поэтому среди всех осложнений первенствуют вирусная пневмония и дыхательная недостаточность.

«Опасны все осложнения. Не стоит надеяться на собственные силы и заниматься самолечением. Необходимо проконсультироваться с врачом, имеющим знания и опыт ведения подобных состояний. Он подскажет и место лечения: в домашних условиях, в палате стационара или в отделении реанимации», — отметил эксперт.

По его словам, в зависимости от места лечения, программы терапии заметно различаются.

«Например, на догоспитальном этапе мы вряд ли сможем обеспечить пациента кислородотерапией», — пояснил Авдеев.

Он добавил, что в условиях стационара можно постоянно наблюдать за состоянием пациента.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае начали увеличивать число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.

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