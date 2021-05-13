Кабмин выделил туроператорам 1 млрд рублей за вывоз туристов из Турции

Российское правительство выделило туроператорам 1 млрд рублей в качестве компенсации за вывозные рейсы из Турции, сообщила глава Ростуризма Дарина Догузова.

«После временной приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией туроператоры, чтобы вернуть наших туристов, направляли пустые самолёты и, конечно, несли при этом убытки. Мы обещали компенсировать эти расходы. И сегодня правительство приняло советующее решение, выделен 1 млрд рублей», — приводит её слова пресс-служба ведомства.

30 апреля Росавиация сообщила о вывозе всех 73,2 тыс. организованных туристов из Турции.

Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции.