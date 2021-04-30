В Росавиации сообщили о вывозе всех организованных туристов из Турции

Росавиация сообщила о вывозе всех организованных туристов из Турции. По данным агентства, всего в Россию вернулись более 73 тыс. человек.

«Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из Танзании совершено 12 рейсов и вывезено более 4 тыс. туристов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности турецкой стороны в любое время принять санитарных инспекторов из России для оценки безопасности курортов.