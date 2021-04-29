Чавушоглу сообщил о готовности Турции принять санинспекторов из России

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью РИА Новости заявил о готовности турецкой стороны в любое время принять санитарных инспекторов из России для оценки безопасности курортов.
Чавушоглу сообщил о готовности Турции принять санинспекторов из России
  • Reuters

Чавушоглу рассказал, что обсуждал такую возможность с главой МИД России Сергеем Лавровым ещё в 2020 году и «приглашал российских экспертов».

«Так что они могут приехать, когда захотят. Мы готовы их принять. Мы готовы, даже если они захотят приехать прямо сейчас, и они могут ещё раз нанести визит в другое время, когда захотят. Это может быть несколько визитов», — отметил он. 

Министр рассказал, что Турция крайне серьёзно относится к безопасности своих курортов для туристов.

Также Чавушоглу заявил об отсутствии проблем с транзитом россиян через Турцию.

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